الجيش السوري يحاصر مدينة خان شيخون الاستراتيجية بعدما سيطر على مزارعها الشمالية وتل النار جنوب إدلب/ فيديو
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جرينتش+2 07:38
قوة أمنية تلقي القبض على 3 مطلوبين وآخر بحوزته سلاح ناري في ام الجمال

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