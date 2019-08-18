قوة أمنية تلقي القبض على 3 مطلوبين وآخر بحوزته سلاح ناري في ام الجمال

ألقت قوة أمنية من قيادة شرطة البادية الملكية مساء امس القبض على ثلاثة اشخاص مطلوبين وآخر بحوزته سلاح ناري، في منطقة ام الجمال في البادية الشمالية، على ما أفاد الناطق الإعلامي باسم الأمن العام.

وقال الناطق الإعلامي في بيان، ان قوة امنية من مديرية شرطة البادية الشمالية والبحث الجنائي والامن الوقائي نفذت يوم امس مداهمات لمطلوبين في منطقة ام الجمال، وتمكنت من القاء القبض على ثلاثة اشخاص احدهم بحقه 10 طلبات امنية والثاني 5 طلبات امنية والثالث طلب أمني واحد.

كما القت القبض على شخص آخر بحوزته سلاح ناري اوتوماتيكي وتمت المباشرة بالتحقيقات.

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