طائرات الاحتلال تشن غارتين على قطاع غزة الليلة الماضية وحركة حماس تعتبرهما رسالة تصعيد وعدوان
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جرينتش+2 01:45
نتنياهو اليائس يُرشح في اجتماع مغلق رئيس الموساد او سفير اسرائيل بواشنطن خلفاً له

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