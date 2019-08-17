طائرات الاحتلال تشن غارتين على قطاع غزة الليلة الماضية وحركة حماس تعتبرهما رسالة تصعيد وعدوان

غزة – خدمة قدس برس

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إن قصف واستهداف الاحتلال الإسرائيلي لمواقع المقاومة في غزة “رسالة تصعيد وعدوان”.

واعتبر الناطق باسم حركة “حماس”، فوزي برهوم، في تصريح له صباح اليوم السبت، أن قصف الاحتلال لغزة يهدف لحرف الأنظار عما يجري من أعمال شجاعة في الضفة الغربية.

وشدد برهوم على أن عمليات الضفة الغربية “أربكت حسابات العدو وعمقت أزماته الداخلية”.

وأردف: “إننا إذ نحيي هذه العمليات البطولية في الضفة الغربية، فإن المقاومة الباسلة لن تسمح بأن تكون غزة مسرحًا لتصدير هذه الأزمات”.

ونوه الناطق باسم حماس إلى أن “جواب المقاومة سيبقى منسجمًا تمامًا مع امتداد الحالة النضالية والجهادية لشعبنا في الضفة وغزة وفي كل مكان في فلسطين على حد سواء، ومع واجبها في الدفاع عن شعبنا وحماية مصالحه”.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن؛ الليلة الماضية، غارتين جويتين على قطاع غزة.

وقال راصد ميداني لـ “قدس برس”، إن طائرات الاحتلال من نوع “f-16” أطلقت عند منتصف ليل الجمعة/ السبت، صاروخين سقطا بالقرب من موقع الجليل التابع للمقاومة شرقي بلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

وأضاف أن الطائرات الحربية الإسرائيلية من نوع “f-16” استهدفت أرضًا زراعية شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بعدد من الصواريخ.

وأشار إلى أن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات في الأرواح.

وكانت مصادر إعلامية وعسكرية “إسرائيلية”، قد زعمت بأن المقاومة الفلسطينية أطلقت عدة قذائف صاروخية من قطاع غزة، باتجاه مستوطنات “غلاف غزة”.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن القبة الحديدية نفذت محاولات اعتراض صواريخ في غلاف غزة.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن القبة الحديدية اعترضت صاروخًا واحدًا وأسقطته، بينما سقط آخران في مناطق مفتوحة بالقرب من “سديروت”.

وذكرت القناة العبرية الـ “7”، أن مستوطنين أصيبا في “سديروت”؛ خلال هروبهما نحو المواقع المحصنة ونقلا إلى المشافي لتلقي العلاج.

وصرّح المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن “صفارات الإنذار انطلقت في مدينة سديروت وفي كيبوتسات أور هانير ونير عم وإيرز وغابيم وافيم”.

وأضاف أنه “تم التعرف على عملية إطلاق واحدة من قطاع غزة نحو المستوطنات وتم اعتراض الصاروخ من قبل القبة الحديدية”.