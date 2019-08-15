بعد قصفها المتكرر لمواقع سورية.. اسرائيل تعترف بشن غارة جوية على "معسكر الصقر" جنوبي العاصمة العراقية
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جرينتش+2 04:36
نقابة المعلمين تهنئ الاردنيين بالعيد وتناشد احرارهم دعم مطالبها العادلة

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