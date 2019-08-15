نتنياهو يعمل بنصيحة ترامب ويمنع الهان عمر ورشيدة طليب من دخول الاراضي الفلسطينية

قررت السلطات الإسرائيلية منع عضوي الكونغرس الأمريكي الديمقراطيتين، إلهان عمر ورشيدة طليب، من زيارة إسرائيل.

وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، تزيبي هوتوفيلي، إن “القرار اتُخذ، وينص على عدم السماح لهما بالدخول”.

وجاء القرار الإسرائيلي خلال دقائق بعد دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لمنع عمر وطليب من زيارة إسرائيل في منشور على “تويتر”.

وكتب ترامب قائلا “أن تسمح إسرائيل بزيارة عمر وطليب، فذلك دليل على ضعف كبير. هما تكرهان إسرائيل والشعب اليهودي، ولا يوجد ما يمكن قوله أو فعله لتغيير رأيهما في هذا الشأن”، مضيفا أن عمر وطليب تمثلان “عارا حقيقيا”.

من جهته، نقل الكاتب المختص في الشؤون الإسرائيلية، صالح النعامي، عن قناة التلفزة الإسرائيلية “12” قولها إن “نتنياهو يتجه لمنع عضوي الكونغرس إلهان عمر ورشيدة طليب من زيارة الأراضي الفلسطينية خشية أن تستغلا الزيارة في تشجيع حركة المقاطعة الدولية على إسرائيل، وأن تقدما على استفزازات عبر زيارة المسجد الأقصى”.

ولفت التلفزيون الإسرائيلي في وقت سابق إلى أن زيارة عمر وطليب إلى القدس، وعزمهما الصلاة في المسجد الأقصى ولقاء قيادات السلطة الفلسطينية، تثير استنفارا إسرائيليا واسعا.