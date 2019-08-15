بعد قصفها المتكرر لمواقع سورية.. اسرائيل تعترف بشن غارة جوية على "معسكر الصقر" جنوبي العاصمة العراقية
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موجة الإساءة لشعب فلسطين العظيم تصل السعودية!

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