منها اللحوم والخبز.. ممنوع الخلط بين بعض الاطعمة تلافياً للمشاكل الصحية

حذر خبراء التغذية من مزج بعض الأطعمة تشكل خطر على صحة الإنسان إذا تناولتها معاً، نتيجة احتوائها على عناصر غذائية يؤدى تفاعلها إلى حدوث اضطرابات في المعدة والقولون.

يستعرض لكم الدكتور إسحق مراد، أستاذ مساعد التغذية بمعهد البحوث التكنولوجية للأغذية في مصر، بعض الأطعمة التي يفضل عدم تناولها معًا، والآثار الجانبية لذلك.

– الجمع بين اللحوم والبيض

يصيب الإنسان بحالة من عسر الهضم تظل لفترة طويلة، حيث يتخمر هذا الخليط داخل المعدة، ما يسبب ذلك شعورا بالألم قد يستمر لساعات.

– الأسماك والبيض

يصيب الجمع بين اللحوم والبيض بحالة من عسر الهضم التي قد تصيب القولون بالإنهاك، إذ أنها صعبة الهضم لذلك تظل لفترة طويلة بالمعدة، وهو ما يتسبب في الشعور بالألم والتقلصات.

– اللحوم والخبز

تتخمر هذه الأطعمة في المعدة لصعوبة هضمها، الأمر الذي يؤدي للشعور بالألم والانتفاخ ومشاكل بالقولون، فضلا عن أن ذلك يعرض الإنسان للإصابة بالإسهال.

– اللحوم مع البقوليات

الجمع بين الفول السوداني أو الترمس يؤدي للإصابة بثقل في حركة الأمعاء، وهو ما يصيب بالإمساك، كما يُشعر ذلك بالألم في منطقة أعلى المعدة، والثقل في الحركة، حيث يجد الإنسان صعوبة في التحرك بعد تناول هذه الأطعمة معا، فضلا أن القولون قد يصاب بالتعب نتيجة الإكثار من تناول البقوليات.

– البقوليات مع اللبن ومنتجاته

يلجأ البعض إلى تناول الفول مع الجبن، وهو ما يصيب بعسر الهضم، كما يُشعر الإنسان بالانتفاخ والشعور بعدم الراحة.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة