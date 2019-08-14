اخماد حريق 300 دونم من الاعشاب الجافة والاشجار الحرجيةبمحافظة عجلون

اخمدت كوادر مديرية دفاع مدني محافظة عجلون اليوم الاربعاء حريقا اتى على 300 دونم في منطقة حلاوة .

وقال مدير دفاع مدني المحافظة المقدم احمد العنانزة ان كوادر المديرية وبالتعاون مع الزراعة والادارة الملكية لحماية البيئة عملت على اخماد الحريق بمساحة 300 دونم من الاعشاب الجافة والاشجار الحرجية والمثمرة في منطقة حلاوة على الرغم من وعورة تضاريس المنطقة.

وحذر المقدم العنانزة من سرعة انتشار الحرائق حال حدوثها نتيجة لوجود الاعشاب الجافة وارتفاع درجات الحرارة التي تشكل بيئة خصبة لاندلاعها الامر الذي يستدعي تعاون الجهات كافة للحد من الحرائق واثارها على الثروة الحرجية.

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