اشتباك بالأيدي بين الفنانين احمد عز وزينة وشقيقتها في الساحل الشمالي

أكدت وسائل إعلام مصرية حدوث اشتباك بالأيدي بين الفنان المصري أحمد عز وبين الفنانة زينة وشقيقتها ياسمين، بعدما تواجدوا جميعا مصادفة بمنطقة الساحل الشمالي المصري.

وأوضحت وسائل الإعلام المصرية أن عز تعرض للاعتداء أولا على يد شقيقة زينة، وقام بالدفاع عن نفسه، مشيرة إلى عزم الطرفين على تحرير محاضر بالواقعة في قسم الشرطة.

وحسب شهود العيان، كان الفنان أحمد عز يجلس مع مجموعة من أصدقائه في أحد المقاهي بقرية مراسي في الساحل الشمالي، حين هاجمته شقيقة الفنانة زينة وتدعى ياسمين قائلة: “مش هتعترف بأولادك بقى.. أنا كنت حالفة لو شفتك هاضربك بالجزمة”.

ونوه الشهود بأن شقيقة زينة قامت بضرب الفنان عز بـ “القلم” (لطمته) أثناء تواجده في الفندق، وحاولت التعدي عليه، إلا أنه تمكن من التصدي لها ثم رد لها الصاع صاعين.

وأضاف شهود العيان أن شقيقة زينة ظلت تصرخ من اعتداء عز عليها، حتى لحظة دخول الفنانة زينة إلى المكان، فتدخلت هي الأخرى في المشاجرة وحاولت التعدي على عز ليتطور الأمر إلى مشاجرة كبيرة بينهم، إلى أن تمكن المتواجدون في الفندق من فض الاشتباك، وذهب كل في طريقه.

وكشف الشهود أن ياسمين توجهت بعدها إلى قسم العلمين وتقدمت ببلاغ تتهم فيه الفنان أحمد عز بالاعتداء عليها، ولكن لم يصدر أي توضيح رسمي من الطرفين حول ملابسات الواقعة حتى اللحظة.

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