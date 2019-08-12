"يديعوت أحرونوت" : المجندون بالجيش الاسرائيلي يعانون صدمات نفسية ويهربون من الوحدات المحيطة بغلاف غزة
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جرينتش+2 10:28
الحجاج الأردنيون يغادرون الدّيار المقدّسة من بعد صلاة عشاء يوم غد الثلاثاء

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