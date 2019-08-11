مقاضاة الكاتب صالح قلاب بتهمة تعكير العلاقات الاردنية مع قطر لحساب السعودية

لندن- عربي21

تقدم عدد من المحامين الأردنيين بشكوى إلى النائب العام الأردني ضد وزير الإعلام السابق، صالح القلاب، تضمنت تهمة “السعي إلى تعكير صفو العلاقات مع دولة قطر”، وفق ما أفادت مصادر أردنية لقناة الجزيرة.

وكان القلاب، المعروف بقربه من السعودية ويتبني مواقفها السياسية، قد نشر مقالا في صحيفة الشرق الأوسط السعودية، اتهم فيها الحكومة القطرية بالتدخل سياسيا وإعلاميا في الأردن.

وأكدت المصادر أن قرارا قد صدر قبل فترة وجيزة بإنهاء خدمات القلاب في صحيفة الرأي الأردنية الحكومية، التي كان يعمل فيها كاتب مقال، وذلك بعد محاولاته المتكررة الزج بالمملكة في أتون الأزمة الخليجية، والوقوف مع طرف على حساب طرف آخر، وهو ما كانت ترفضه الصحيفة.

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