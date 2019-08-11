في عيد الاضحى المبارك.. تتقدم المجد من اصدقائها الاوفياء لعروبتهم بازهى باقات التهاني والتبريكات والتمنيات بالخير

في عيد الاضحى المبارك.. تتقدم المجد من عموم اصدقائها الاوفياء لعروبتهم بازهى باقات التهاني والتبريكات والتمنيات بالسعادة والخير.

ورغم ظروف الزمان والمكان الضاغطة بشدة على واقع امتنا العربية شرقاً وغرباً، الا ان الثقة بعبقرية هذه الامة ستبقى اقوى من اي يأس .. فليس فينا – معشر القوميين – مَن يقنط من رحمة الله، ويرفع الراية البيضاء امام اعتى التحديات، شأننا في ذلك شأن ما دأب عليه قائدنا ومعلمنا جمال عبد الناصر الذي قضى وهو يقارع الهزيمة ويوشك ان يهزمها.. لو امتد به العمر.

كل عام وانتم بالف خبر

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