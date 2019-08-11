في عيد الاضحى المبارك.. تتقدم المجد من اصدقائها الاوفياء لعروبتهم بازهى باقات التهاني والتبريكات والتمنيات بالخير
أهم العناوين
جرينتش+2 12:48
الرئيس الأسد يؤدي اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب جامع الأفرم بدمشق/ فيديو

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني