“الامن العام” يوضح ملابسات فيديو خرق حُرمة احد المنازل في اربد



عمان 9 آب(بترا)- أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ملابسات الفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي ظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يقومون بخرق حرمة احد المنازل في محافظة اربد والاعتداء بالضرب على صاحبه.

وبين أنه بالرجوع لتفاصيل الحادثة تبين أنها وقعت بتاريخ 2019/7/14، حيث ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة اربد بوقوع مشاجرة بأحد الأحياء السكنية وتم التحرك للمكان وضبط ثلاثة أشخاص، منهم اثنان مصابان جرى إسعافهما للمستشفى وادخل احدهما للعلاج فيما غادر الآخر بعد حصوله على تقرير طبي يشعر بأن حالته حسنة (صاحب المنزل الذي ظهر بالفيديو وبحقه طلبين احدهما للتنفيذ القضائي والآخر لتغيبه عن الإقامة الجبرية ) ، فيما جرى التعميم على آخرين اشتركوا بخرق حرمة المنزل والمشاجرة وجرى توديع الأشخاص المضبوطين للمدعي العام في اليوم التالي والذي قرر توقيفهم جميعا في احد مراكز الإصلاح والتأهيل .

وأضاف الناطق الإعلامي انه وأثناء مجريات التحقيق حضرت سيدة وتقدمت بشكوى بحق صاحب المنزل وشقيقه وشخص آخر معهم بأنهم في مساء يوم 2019/7/13 قاموا باعتراض طريقها وسبها وشتمها ومحاولة التحرش بها وأنها تعرضت للإغماء إثر ذلك وأسعفت للمستشفى وأن زوجها وأشقاءها من قاموا بالتهجم على منزل ذلك الشخص لهذا السبب وجرى توديع تلك القضية كذلك للمدعي العام .

وتابع الناطق الإعلامي أنه وبعد أسبوع من توقيف أولئك الأشخاص افرج عنهم حيث جرى ووفق الإجراءات المعمول بها توديعهم للحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بحقهم حيث قرر تركهم جميعا وشأنهم بعد أخذ التعهدات اللازمة باستثناء صاحب المنزل والذي قرر ربطه بكفالة عدلية وتوقيفه في احد مراكز الإصلاح والتأهيل لحين تقديم الكفالة اللازمة كونه من ذوي الأسبقيات الجرمية ومعمم عليه بتغيبه عن الإقامة الجبرية .

وأكد الناطق الإعلامي سلامة الإجراءات المتبعة من قبل المركز الأمني وتوديع القضية للقضاء ومن ثم للحاكم الإداري ، وأن القضية منظورة الآن أمام القضاء وذلك الشخص موقوف بموجب أمر صادر عن الحاكم الإداري المختص .