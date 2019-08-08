جيش الاحتلال يجري اوسع عملية مسح ومتابعة فجر اليوم بعد اكتشاف جثة جندي اسرائيلي بمحيط الخليل وعليها آثار طعنات

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تقوم وحدات من الجيش الإسرائيلي وجهاز الامن العام “الشاباك” والشرطة منذ ساعات الليل بعمليات مسح واسعة النطاق في منطقة “غوش عتصيون” الواقعة في محيط مدينة الخليل بالضفة الغربية في أعقاب حادث أمني خطير.

وافاد الناطق العسكري الاسرائيلي بأنه تم في ساعة مبكرة من صباح اليوم، العثور على جثة جندي عليها آثار طعنات بالقرب من إحدى المستوطنات في “غوش عتصيون” القريبة من الخليل في الضفة الغربية.

هذا وقال المتحدث العسكري انه تم التعرف على هوية الجندي كما تم ابلاغ ذويه وان قوى الامن الاسرائيلية لا تزال تعمل على مسح المنطقة المذكورة بحثا عن آثار للحدث تساعدها على التوصل الى تفاصيل ما وقع.

والجندي القتيل بعمر 18 عاما من مستوطنة “عوفرا” وحفيد حاخام معروف وكان يدرس بمعهد ديني بالمنطقة، وعثرت على جثته بمنطقة مفتوحة بالقرب من المعهد الديني “محنايم”.

ووفقا لمصادر إسرائيلية فانه لدى المؤسسة الأمنية تزداد الشكوك بأن الجندي تمت مهاجمته، وادخل الى السيارة وبعدها ألقيت جثته في المكان الذي عثرت ب. ولم يتم التأكد بعد ان كان الحديث يدور عن محاولة اختطاف فاشلة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فان الجندي القتيل كان ابلغ الساعة الـ19:30 انه في طريقه من مدينة القدس الى المعهد الديني الذي يدرس به في مستوطنة بنيامين، وفي الساعة 23:50 أبلغ زملاءه عن اختفاءه، وكان في الساعة 20:00 تم العثور على هاتفه بمنطقة مستوطنة “نافيه دانييل” ، وفي الساعة 03:13 من فجر اليوم عثر على جثته.

وقال رئيس مجلس مستوطنة بنيامين انهم يرافقون عائلة الجندي ويهتمون بها منذ بداية التبليغ عن الحادث، وسيتم الاهتمام بها ورعايتها، مطالبا رئيس الحكومة نتنياهو “معالجة جذور البنية التحتية للإرهاب بإصرار، والحرص على امن سكان المنطقة وفرض السيادة الإسرائيلية بشكل فعلي وليس بالكلام”.

وعقب رئيس “يسرائيل بيتنو” افيغدور ليبرمان وقال ان “الخضوع للإرهاب في غزة يوصلنا الى الاعتداءات في القدس والضفة الغربية. في المؤسسة الأمنية يعرفون عن عشرات التنظيمات التي تريد تنفيذ هجمات ضد اليهود بتوجيه حماس من قطاع غزة. مصطلح “التهدئة” هو عبارة عن مصطلح لغسل كلمات الخضوع للإرهاب والسياسة الحكومية الحالية هي محاولة حقيرة لشراء الهدوء لفترة قصيرة والتضحية بأمن مواطني إسرائيل على المدى البعيد “.