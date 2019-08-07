بعد مغادرة الاتحاد الاوروبي.. بريطانيا تعتزم استعادة وجهها الاستعماري القبيح وتشكيل تحالف لمواجهة روسيا وإيران
أهم العناوين
جرينتش+2 08:19
وفد عسكري قطري يبحث في عمان سبل التعاون مع القوات الاردنية المسلحة 

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني