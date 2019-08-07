وفد عسكري قطري يبحث في عمان سبل التعاون مع القوات الاردنية المسلحة 

بحث وفدان عسكريان رفيعان يمثلان قطر والأردن أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين.

وحسب بيان صحفي نشر على موقع القوات المسلحة الأردنية، استقبل رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة يوسف الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، امس الثلاثاء، وفداً عسكرياً قطرياً برئاسة اللواء الركن الطيار سالم بن حمد العقيل النابت، قائد القوات الجوية الأميرية القطرية.

وبحث الجانبان “آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين”، بحسب المصدر نفسه.

تأتي الزيارة هذه في ظل تطور مشهود في العلاقات بين البلدين، شهدتها الفترة الأخيرة.

وفي أبريل الماضي، وقع رئيس هيئة الأركان الأردني (وقتذاك) الفريق محمود فريحات، مع وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، في عمان، عدداً من اتفاقيات التعاون العسكري المشترك والاستثمار بين البلدين.

وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أعرب، خلال لقائه العطية حينذاك، عن استعداد حكومة بلاده لتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين، والاستفادة من الفرص المتبادلة، والتجارب والخبرات المتقدمة، لا سيما في مجالات التعليم، والتشغيل، والخدمات، بالإضافة إلى التدريب في مجال الدفاع.

جدير بالذكر أن الأردن خفض مستوى تمثيله الدبلوماسي لدى قطر، في يونيو 2017، بعد أيام من قرار السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطع جميع العلاقات مع قطر، وفرض حصار عليها متهمة إياها “بدعم الإرهاب” وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها مستهدفة للتأثير على قرارها الوطني.

وعيّن الأردن سفيراً جديداً له في قطر منتصف يوليو الماضي؛ في خطوة باتجاه عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد عامين من سحب عمان سفيرها تضامناً مع دول حصار قطر، ووافقت الحكومة الأردنية على ترشيح للشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفيراً للدوحة في عمان.

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