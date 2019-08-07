” صفيح ساخن ” ديوان شعري جديد للشاعرة السورية ثناء أحمد

كتب : شاكر فريد حسن

صدر حديثًا عن دار سوريانا بدمشق ديوان شعري جديد للشاعرة السورية ابن سلمية ثناء أحمد ، بعنوان ” صفيح ساخن ” ، وهو الديوان الثاني لها بعد ” اللون الأحمر ” .

يقع الديوان في 125 صفحة من القطع الأوروبي ، وصمم غلافه الفنان المبدع جمال الابطح ، ويحتوي على 53 نصًا أدبيًا نثريًا ، هي خلاصات توهجات القلب والوجدان والروح ، وتحكي الحب والحنين للوطن ، وينبعث من بين سطورها صوت الإنسان المقهور المظلوم الباحث عن غد أفضل وأجمل .

وكما تقول ثناء : ” صفيح ساخن ” صرخة ترصد التناقضات في زمن الاختلاف بين الظاهر والباطن ، نصوص تتأرجح بين الامل واليأس ، بين الحب والرفض ، بين الحلم والحقيقة ” .

ثناء أحمد شاعرة تملك ناصية اللغة مع غنى المفردات والتراكيب ، ومع خيال مجنح واسع يجعل من نصوصها مفتاحًا إلى عوالم مختلفة . وما يلفت في قصائدها تلك الشفافية الجمالية ، واللغة الحسية والروحية المتحركة ، والتكثيف اللغوي والتعبيري ، والقدرة على التلاعب بالحروف والكلمات ، حيث تؤدي بهذا التلاعب منى اضافيًا للمعنى الذي تقدم الكلمات في سياقاتها المختلفة .

وتحتل اللغة التصويرية أو التصاوير اللغوية موقعًا حد الصدارة بين عناصر التشاكل النثري عندها . وصورها تتحرك في وجهتين وصفية ووظيفية ، باعتبار الوجهة الاخيرة ذات دور لا استغناء عنه في عملية التكامل البنائي للقصيدة . وهي تلجأ إلى استخدام اسلوب الصور الايحائية والسهل الممتنع ، وترسم عالمًا من الكلمات واللوحات .

فألف مبارك للصديقة الشاعرة ثناء أحمد بصدور مولودها الشعري الثاني ” صفيح ساخن ” ، واطيب التمنيات لها بمواصلة مشوارها الأدبي ، والمزيد من العطاء والابداع والتألق والاصدارات ، مع خالص التحيات .

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