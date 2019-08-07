خلال 5 اسابيع.. ضبط 594 شخصا بحوزتهم 678 سلاحا مخالفا

أعلنت مديرية الأمن العام في بيان اليوم الأربعاء، أن جميع وحداتها الشرطية المعنية بالحملة الأمنية الخاصة على ظاهرة إطلاق العيارات النارية وحيازة الأسلحة غير المرخصة، والتي بدأت بتاريخ 27 حزيران الماضي، تمكنت من ضبط 594 شخصاً ضبط بحوزتهم 678 سلاحاً نارياً مختلفاً.

وأضاف البيان أنه وخلال الأسبوع السادس للحملة ومن خلال الانتشار الامني ومتابعة جميع البلاغات التي وردت اليها حول ظاهرة إطلاق العيارات النارية وحيازة السلاح غير المرخص تمكنت من إلقاء القبض على 91 شخصاً في مختلف محافظات المملكة وضبط بحوزتهم 101 سلاح ناري ومن ضمنهم اربعة احداث وشخص واحد من جنسية عربية واتخذ بحقهم جميع الاجراءات القانونية والادارية اللازمة.

وأكدت مديرية الامن العام استمرار الحملة لضبط الاسلحة غير المرخصة وكل من يقوم باستخدام تلك الأسلحة لإطلاق النار، مجددة شكرها لجميع المواطنين ممن قاموا بدورهم المجتمعي في نبذ تلك الظاهرة او ممن تعاونوا معها لضبط وملاحقة مطلقي العيارات النارية وحائزي الاسلحة غير المرخصة، مهيبة بالجميع الالتزام بالقانون والتعبير الحضاري عن الفرح .

ودعت المواطنين إلى المساهمة بهذه الحملة والإبلاغ بشكل مباشر عن أية مشاهدات او معلومات ترتبط بتلك الظاهرة الخطرة عبر الاتصال على مركز القيادة والسيطرة 911.

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