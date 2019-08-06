ممثلة لبنانية “عفيفة وشريفة” تطالب بحرق الفلسطينيين في “أفران هتلر”

اثارت فنانية لبنانية شهيرة موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مطالبتها عبر حسابها الشخصي بـ”تويتر” بحرق الفلسطينيين في “أفران هتلر”، وهو ما دعا البعض إلى المطالبة بمحاكمتها.

وأثارت تغريدة الممثلة، سهى قيقانو، جدلا كبيرا في لبنان ، حيث رد عليها الإعلامي هشام حدّاد مطالبا بمحاكمتها، بسبب تصريحها. فقال في تغريدة له عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر”، توّجه فيها لوزير الخارجية جبران باسيل بالقول: “معاليك قال إذا بدنا شي منا لازم نحكي حزبيا… انت رئيس حزبا و المدام عم تهدد بدحرجة الرؤوس و الحرق بأفران هتلر… إذا ما بتمثل حزبا تفضل حيلا عالمحكمة الحزبية متل غيرا او بتكون موافق ضمنيا… وشكرا”.