ضبط 17 مروجاً للمخدرات في مختلف المحافظات خلال الـ 48 ساعة الماضية

صرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات واصلوا حملاتهم المكثفة والمستمرة على مروجي المواد المخدرة حيث تمكنوا خلال ال ٤٨ ساعة الماضية من التعامل مع ١٤ قضية القي القبض خلالها على ١٧ شخصا وضبط ما بحوزتهم من مواد مخدرة واسلحة نارية .

واكد الناطق الاعلامي ان ابرز تلك القضايا كانت متابعة معلومات وردت حول قيام احد الاشخاص بتزوير وصفات طبية واستخدام ختم مقلد باسم احد الاطباء النفسيين من اجل صرف ادوية مخدرة ، حيث جرى تحديد مكان تواجد ذلك الشخص في منطقة الاشرفية في العاصمة وجرى مداهمة منزله والقاء القبض عليه ، وبتفتيش المنزل ضبط عدد كبير من الوصفات الطبية المزورة وختم مقلد باسم احد الاطباء اضافة الى مجموعة قطع من مادة الحشيش المخدرة وكمية من الحبوب المخدرة المختلفة .

كما وتم في العاصمة التعامل مع اربع قضايا اخرى في مناطق (الوحدات ، ضاحية الاقصى ، الدوار السابع ) القي القبض خلالها على اربعة مروجين ضبط بحوزة الاول سلاح ناري وثلاثة كفوف من مادة الحشيش المخدرة ، فيما ضبط بحوزة الثاني سلاحين ناريين وكمية من المواد المخدرة ، وضبط بحوزة الثالث كف من مادة الحشيش المخدرة وقطع من ذات المادة مقطعة ومجهزة للبيع وضبط بحوزة الاخير كميات متفرقة من المواد المخدرة .

وفي محافظة المفرق تم التعامل مع ثلاث قضايا حيث جرى في القضية الاولى ملاحقة مركبة بداخلها شخصان من مروجي المواد المخدرة وعند محاولة ايقافهما لاذا بالفرار حيث جرت متابعتهما والقاء القبض عليهما وتبين ان احدهما بحقه اربعة طلبات امنية وبتفتيش المركبة عثر داخلها على ١ كغم من مادة الحشيش المعدة للبيع اضافة الى كف من مادة الحشيش المخدرة، فيما القي القبض على مروج اخر وبحوزته كمية من المواد المخدرة ، وفي القضية الثالثة عثر على ١٥ الف حبة مخدرة قام اشخاص باخفائها بمنطقة خالية من السكان والبحث جار عنهم .

وفي منطقة المشارع القي القبض على مروج اثناء قيامه ببيع المواد المخدرة وضبط بحوزته سبعة اكياس تحوي مادة بودرة الحشيش المخدرة، وفي لواء الرصيفة وفي قضيتين منفصلتين القي القبض على مروجين اثنين للمواد المخدرة ، وضبط بحوزة الاول ٤٠٠ حبة مخدرة فيما ضبط بحوزة الثاني ١٩٨ حبة مخدرة .

وفي محافظة جرش وبعد جمع المعلومات حول مروجين اثنين للمواد المخدرة جرى ايقاف مركبة عمومي كانا يستقلانها حيث القي القبض عليهما وبالتحقيق معهما اعترفا ببيع كمية من المواد المخدرة لشخصين من جنسيات عربية في مدينة اربد حيث تم التحرك هناك والقي القبض على الشخصين وعثر بحوزتهما على ٢٣ قطعة من مادة الحشيش المخدرة ، فيما القي القبض في القضية الثانية على احد مروجي المواد المخدرة فيما لاذ شخصان اخران كانا برفقته بالفرار والبحث جار عنهم بعد ان تمت مداهمتم اثناء قيامهم بترويج المواد المخدرة في محافظة جرش .

وفي منطقة عين الباشا دوهم منزل احد مروجي المواد المخدرة والذي لاذ بالفرار فور مشاهدته للقوة وعثر داخل منزله بعد تفتيشه على ٤٧ قطعة من مادة الحشيش المخدرة و١٨٩ حبة مخدرة وبمتابعة ذلك جرى تحديد مكان تواجده والقي القبض عليه وضبط بحوزته سلاح ناري .