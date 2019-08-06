بعد مغادرة الاتحاد الاوروبي.. بريطانيا تعتزم استعادة وجهها الاستعماري القبيح وتشكيل تحالف لمواجهة روسيا وإيران
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جرينتش+2 08:19
سقوط هدنة إدلب في يومها الرابع.. والسبب غدر تركيا وتلاعبها

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