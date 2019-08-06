الامن يحبط عملية احتيال بـ1.4 مليون دينار عبر شراء منزل في عمان

صرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، إن العاملين في أمن وقائي العاصمة تمكنوا من احباط محاولة احد الاشخاص الاحتيال على مالكي منزل في العاصمة، ومحاولة شرائه منهم بمبلغ مليون واربعمائة الف دينار بواسطة شيك مزور .

وحول التفاصيل اكد الناطق الاعلامي ان معلومات وردت لشعبة الامن الوقائي بقيام مالكي احد المنازل في العاصمة بعرضه للبيع على احد المحتالين والذي تواصل معهم وابدى رغبته بشرائه بمبلغ مليون واربعمائة الف دينار ،وتم التنازل عن المنزل من قبل مالكيه ، حيث تمت مباشرة التحقيق في القضية و تبين ان ذلك الشخص قد قدم شيك مزور بقيمة المنزل وجرى ضبط ورقة الشيك.

وتابع الناطق الاعلامي انه بوشر بالبحث عن المحتال الذي تبين انه قد عرض ذلك المنزل للبيع مقابل مبلغ 600 الف دينار وجرى بعد تحديد مكان تواجده القاء القبض عليه كما وتبين من خلال التحقيقات تورط شخص من ذوي الاسبقيات بقضايا الاحتيال بالقضية ومساعدته لذلك الشخص بعملية الاحتيال حيث القي القبض عليه وما زال التحقيق جارياً.