الأمن يمنع محتجين من الوصول للبترا تلافيا للمصادمة مع الاهالي



عمان 6 آب (بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: إنه جرى إيقاف حافلة نقل متوسطة تقل عدداً من الأشخاص أثناء توجههم لمدينة البترا للقيام بوقفة احتجاجية هناك، بعد قيام عدد من سكان منطقة البترا عند علمهم بذلك بالخروج إلى مدخل المدينة والتجمع رفضاً لتنفيذ تلك الوقفة ولمنعهم من الدخول إلى المدينة والتهديد باعتراضهم.

وأضاف في بيان مقتصب اليوم الثلاثاء، أنه وحرصاً على الأمن والنظام العام يجري الآن إقناع من بداخل الحافلة بتغيير مكان إقامة الوقفة الاحتجاجية حرصاً على سلامتهم.

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