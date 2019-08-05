ايها الخلايجة استيقظوا.. ترامب يستغلكم ويستغفلكم ويدعو الوزير ظريف للحوار في البيت الأبيض من وراء ظهوركم

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن أمريكا في عزلة وفشلت في تشكيل تحالف بالخليج، قائلا إنها تريد حرمان إيران من حقوقها.

وقال ظريف في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، في طهران: “إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية ضده لا تعني شيئا سوى أنها فشلت في الحوار والدبلوماسية”، متابعا: “كلما زادوا ضغوطهم علينا وفرضوا عقوبات علينا نحن سوف نصمد أكثر ونعتمد على شعبنا ولن يستطيعوا الحد من تطور الإيرانيين”، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وكشف وزير الخارجية الإيراني، لأول مرة، أنه رفض دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحضور إلى البيت الأبيض، فتم إبلاغه بفرض عقوبات ضده في غضون أسبوعين.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على ظريف، الأربعاء الماضي، في إطار العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على رموز النظام الإيراني، منذ الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015.

وأضاف: “نحن صنعنا وقودا من اليورانيوم المخصب على مستوى 20 في المئة، لأنكم تعاملتم معنا بسياسية المنع ومنعتموه عنا”، لافتا: “الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت معزولة ولم تعد قادرة على تحقيق التحالف حتى في المجالات التي كانت تلعب فيها كدولة عظمى”.

وقال: “عندما أسافر إلى نيويورك فأنا أتوجه إلى الأمم المتحدة وليس لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية”.

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