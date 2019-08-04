مباحثات فلسطينية أردنية لاستيراد البضائع عبر ميناء العقبة

كشف وزير النقل والمواصلات الفلسطيني، عاصم سالم، النقاب عن مباحثات مع المملكة الأردنية، لاستيراد البضائع إلى السوق الفلسطيني عبر موانئ الأردن كبديل عن الموانئ التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وصرّح سالم في حديث صحفي له اليوم الأحد، بأن إنَّ “لقاءات عقدت مع الجانب الأردني لاستخدام ميناء العقبة كبديل عن الموانئ الإسرائيلية”.

وقال إن الأمر يحتاج إلى “مفاوضات وتواصل للوصول إلى نتيجة أن استخدام الميناء أسهل وأقل تكلفة”. معربًا عن تفاؤله بنجاح الخطوات الفلسطينية.

وأشار الوزير الفلسطيني إلى أن وفودًا فلسطينية ستزور الأردن، خلال الأيام المقبلة “حتى يكون هناك ترسيخ لسياسة الحكومة الفلسطينية بالانفكاك بجميع مناحي الحياة عن إسرائيل”.

وأكد، أن الجانب الفلسطيني يحاول تطبيق الانفكاك على أرض الواقع وإيجاد البدائل. لافتًا النظر إلى أن وفودًا فلسطينية زارت دولًا عربية للبحث عن سلع بديلة حتى يكون الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي أمر واقع.

ووقعت الحكومتان الفلسطينية والأردنية الأسبوع الماضي، مذكرات لجداول زمنية لتنفيذ اتفاقيات زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين فلسطين والأردن 230 مليون دولار عام 2017، منها 153 مليون واردات سلعية من الأردن، و77 مليون صادرات سلعية للأردن.

وسبق أن قرر المجلس الوطني الفلسطيني، ضرورة إعادة تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال “الإسرائيلي” بما يشمل المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.

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