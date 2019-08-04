عطلة عيد الأضحى تبدأ من السبت حتى مساء الأربعاء الاسبوع المقبل

عمّان 4 آب (بترا)- أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز بلاغاً رسميّاً بتعطيل الوزارات والدّوائر الرسميّة والمؤسّسات والهيئات العامّة أعمالها، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق للعاشر من آب الحالي وحتّى مساء يوم الأربعاء الموافق للرابع عشر منه.

وقد استثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

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