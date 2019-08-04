ايها الخلايجة استيقظوا.. ترامب يستغلكم ويستغفلكم ويدعو الوزير ظريف للحوار في البيت الأبيض من وراء ظهوركم
أهم العناوين
جرينتش+2 05:47
اوكار للرذيلة.. هروب 40 فتاة اجنبية مخالفة وضبط 13 أثناء مداهمة أمنية لنوادٍ ليلية بعمان

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني