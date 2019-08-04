ايها الخلايجة استيقظوا.. ترامب يستغلكم ويستغفلكم ويدعو الوزير ظريف للحوار في البيت الأبيض من وراء ظهوركم
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جرينتش+2 05:47
الامن المصري يتهم الراقصة الاستعراضية صافيناز بالتحريض على الفسق

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