أمانة عمان تفتتح نفق مشاة الجامعة الأردنية امام الطلبة

عمان 4 آب (بترا)- فتحت أمانة عمان الكبرى نفق مشاة الجامعة الأردنية أمام الطلبة بعد أن أنهت أعمالا إنشائية لإطالة جسم النفق بحدود 8 امتار، وإعادة اوضاع الإنارة فيه، وإضافة لمسات معمارية على مخرج ومدخل النفق مع تركيب الدربزينات.

وأنجزت الأمانة ضمن مشروع الباص سريع التردد ما نسبته 45 بالمئة من أعمال المقطع الممتد من إشارة الجامعة الأردنية باتجاه جسر مستشفى الجامعة، فيما يتواصل العمل بالشارع الخدمي أمام الجامعة الاردنية حيث بلغت نسبة إنجاز اعمال الطرق 75 بالمئة.

وستعمل الأمانة خلال الفترة القريبة المقبلة على تركيب جسر مشاة كهربائي امام المدخل الرئيسي للجامعة الاردنية الذي سيخدم الطلبة وحركة المشاة في الموقع.

يذكر أن هناك 3 محطات للركاب في المقطع المار من أمام الجامعة الأردنية بتصميم هندسي حديث ومميز يوفر مصاعد وأدراجا كهربائية لخدمة الطلبة وموظفي الجامعة والمواطنين المرتادين لمستشفى الجامعة والمركز الوطني للسكري .

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