صحيفة القدس تفيد ان الملك عبد الله رفض لقاء نتنياهو، ومصدر اسرائيلي ينفي صحة ذلك



أفادت جريدة “القدس العربي” اللندنية، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أراد مقابلة الملك عبد الله الثاني، او إجراء مكالمة هاتفية معه، لكن طلبه قوبل بالرفض. مما أثار غضب نتنياهو.

من جانبه قال مصدر باسم نتنياهو إن التقرير الذي يتحدث عن رفض الاردن عقد لقاء بين الملك عبد الله الثاني مع رئيس الوزراء نتنياهو عار عن الصحة.

ونقلت الجريدة عن مصدر مطلع قوله إن الوضع بين اليمين الإسرائيلي والأردن “حرج للغاية” لعدة أسباب، في ضوء الانتخابات الإسرائيلية الوشيكة وعدم إحراز تقدم فيما يتعلق بصفقة القرن، مضيفة أنه في محادثات مغلقة في الأردن، قيل إن اقتراحات كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جارد كوشنير، بشأن “صفقة القرن” تعتبر “كارثة للهوية الأردنية”.

وأضاف المصدر يقولللجريدة أن عمان “لا ترغب في الذهاب إلى كامب ديفيد بهدف التقاط الصور فقط، كما حصل في مؤتمر البحرين الاقتصادي المثير للجدل، لكن إذا كان الهدف إجراء حوار مع ترامب وفريقه فالأمر يختلف”.

وكان الملك قد التقى يوم الأربعاء الماضي، مع كوشنير كجزء من زيارته للمنطقة في أعقاب مؤتمر البحرين. وأكد العاهل “ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود 4 حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل”.

وبدوره، أفاد مصدر رفض الكشف عن اسمه، الأربعاء الماضي، أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رفض طلبًا إسرائيليًا للقاء نتنياهو في المنامة، قائلًا: “لم يحن الوقت بعد”. وفقا لما أوردته صحيفة “إيلاف”.