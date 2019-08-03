المجلس العسكري والمعارضة بالسودان يتفقان فجر اليوم على وثيقة دستورية تمهد الطريق لتشكيل حكومة انتقالية
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 شركة البوتاس العربية تقدم (60) منحة دراسية لطلبة جامعة الحسين التقنية

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