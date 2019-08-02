لماذا ولاي هدف؟؟.. تركيا تؤكد تجنيس أكثر من 90 ألف سوري

المصدر: الأناضول

كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الجمعة، أن سلطات بلاده منحت الجنسية التركية لـ 92 ألفا و280 سوري.

وأضاف أن تركيا تستضيف حاليا 3 ملايين و639 ألفا و284 سوري في إطار قانون الحماية المؤقتة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمهاجرين الذين استضافتهم تركيا في تاريخها 5.7 ملايين، بمن فيهم السوريون المقيمون فيها حاليا.

وأكد الوزير أن استقبال تركيا لهذا العدد من المهاجرين هو “أمر لم نشهده من قبل”، لافتا إلى أن عدد الأطفال السوريين بتركيا، الذين هم في سن التعليم، بلغ مليونا و47 ألفا و536 طفلا.

كما أشار صويلو إلى أنه من بين المجنسين “47 ألف بالغ، والبقية أطفال”.

وفي حديثه عن إمكانية عودة السوريين لبلادهم، قال صويلو إن الاستطلاعات والدراسات أظهرت وجود 65 إلى 70% ممن يريدون العودة فور تحقيق الأمن ببلدهم الأصلي، مستبعدا في نفس الوقت أن يؤدي وجود المهاجرين السوريين إلى تغيير في التركيبة السكانية لتركيا.