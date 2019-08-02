اصابة 10 اشخاص بحوادث تدهور في منطقتي اربد والزرقاء

تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق اربد مع حادث تدهور مركبة في منطقة ملكا , نتج عنه إصابة ستة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى اليرموك الحكومي، وحالتهم العامة متوسطة.

كما أصيب أربعة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث تدهور ، في منطقة مدينة الشرق , حيث قامت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني الزرقاء بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي و حالتهم العامة متوسطة.

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