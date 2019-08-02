توصل الحكومة السورية والمعارضة لحل وسط بشأن اللجنة الدستورية، ودخول اتفاق وقف اطلاق النار في ادلب حيز التنفيذ
أهم العناوين
جرينتش+2 10:39
أصابة 49 فلسطينيًا، بينهم 24 بالرصاص الحي، جراء اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين بمسيرة العودة شرقي قطاع غزة

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني