طلقة تنوير 63: صفحات مطوية، والذكرى السابعة لرحيل ناجي علوش

صدر العدد الجديد من مجلة طلقة تنوير، المجلة الثقافية للائحة القومي العربي.. متضمنا ما يلي..

– كلمة العدد: عندما يكون الدفاع عن فلسطين مدخلاً لضرب العروبة/ عبدالناصر بدروشي

– العرب ومشروع الوحدة العربية/ ناجي علوش

– التاريخ والحاضر يشهدان: قدَر المقاومة الانتصار/ كريمة الروبي

– حركة التحرير الشعبية العربية (1978-1992): إضاءة سريعة/ إبراهيم علوش

– قراءة في رسالة عبد الكريم الخطابي إلى جمال عبد الناصر/ إبراهيم حرشاوي

– الجذرية السياسية كطوق نجاة للأمة العربية/ فارس سعادة

– قصيدة العدد: حكاية كبيرة/ ناجي علوش

– كاريكاتور العدد: موقف الأنظمة العربية من المخططات الصهيونية