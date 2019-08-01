توصل الحكومة السورية والمعارضة لحل وسط بشأن اللجنة الدستورية، ودخول اتفاق وقف اطلاق النار في ادلب حيز التنفيذ
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جرينتش+2 06:23
بعدما ادركت خداع ترامب.. دولة الامارات توقع مع إيران “اتفاقا تاريخيا” للتعاون الحدودي

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