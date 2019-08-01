السيسي ينوب عن إسرائيل في “تخويف” حزب الله من عاقبة اطلاق الصواريخ عليها !!!

حذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، امس الأربعاء، من رد إسرائيلي قوي وواسع النطاق إذا أطلق حزب الله آلاف الصواريخ على الإسرائيليين.

وقال السيسي، خلال كلمة بثها التلفزيون الحكومي، على هامش مؤتمر للشباب عقد على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، في العاصمة الإدارية الجديدة، شرقي القاهرة إن: “هذا الصراع سيكون له تأثير كبير على الشرق الأوسط وستجد المنطقة نفسها في صراع كبير”.

وأضاف “يجب الحفاظ على استقرار المنطقة وإيجاد حلول من شأنها أن تبقي الصراع بعيدًا، فالمنطقة مضطربة منذ عام 2011، والواقع في دول المنطقة لا يتحمل مزيدا من الاضطراب”.

ومضى السيسي قائلًا: “نسعى لإيجاد حلول مع الحفاظ على ثوابت الأمن القومي العربي والأمن القومي لدول الخليج”.

وزعمت هيئة البث الإسرائيلي “كان”، أنه منذ حوالي أسبوع، كانت إيران وحزب الله والمخابرات السورية تعمل على إنشاء بنية تحتية لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل، وبحسب التقارير يوجد في دمشق نوع من مقر المخابرات التابع لفيلق القدس التابع “للحرس الثوري الإيراني”، والذي يعمل بالتعاون مع حزب الله والمخابرات السورية.

وجاءت تحذيرات السيسي بعد أسبوعين من خطاب نصر الله بمناسبة مرور 13 عاما على حرب لبنان 2006، حين اعلن عن قدرة الحزب على ضرب أماكن مختلفة في إسرائيل يمكن ان تصل حتى ايلات وفي أي وقت، مشددًا انه “يوجد للتنظيم عدد كبير من الصواريخ، وهناك الكثير من الصواريخ الدقيقة التي لم تكن بأيدينا منذ عام 2006” كاشفا ان التنظيم يمتلك أنواعا متعددة ومختلفة من الطائرات بدون طيار.

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