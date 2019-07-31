خلال شهر.. ضبط 503 أشخاص بحوزتهم 577 سلاحا ناريا

اعلنت مديرية الامن العام في بيان اليوم الاربعاء عن ضبط 503 أشخاص بحوزتهم 577 سلاحا ناريا مخالفا، منذ انطلاق الحملة الامنية الخاصة بظاهرة اطلاق العيارات النارية وحيازة الاسلحة غير المرخصة والتي تنفذها مختلف الوحدات الشرطية، والتي بدأت بتاريخ 27 حزيران الماضي.

واضافت المديرية في بيان اليوم الأربعاء ان وحداتها الشرطية المعنية بالحملة الامنية تمكنت خلال الاسبوع الخامس للحملة ومن خلال الانتشار الامني ومتابعة كافة البلاغات التي وردت اليها حول ظاهرة اطلاق العيارات النارية وحيازة السلاح غير المرخص، من القاء القبض على170شخصا في مختلف محافظات المملكة، ضبط بحوزتهم 184 سلاح ناري ومن ضمنهم ثمانية احداث وثلاثة اشخاص من جنسيات عربية واتخذ بحقهم كافة الاجراءات القانونية والادارية اللازمة .

وأكدت المديرية ان الحملة الهادفة للقضاء بداية على ظاهرة العيارات النارية وضبط كافة الاسلحة النارية غير المرخصة ستبقى مستمرة وبذات النسق ووفق اجراءات مشددة لملاحقة كافة مطلقي العيارات النارية او حائزي الاسلحة غير المرخصة ، بما يحقق الغاية منها في حماية المجتمع وافراده ومنع مخالفة القانون وملاحقة كل من يقوم بمثل تلك الافعال والقبض عليهم .

وجددت المديرية شكرها لكافة المواطنين ممن قاموا بدورهم المجتمعي في نبذ تلك الظاهرة او ممن تعاونوا معها لضبط وملاحقة مطلقي العيارات النارية وحائزي الاسلحة غير المرخصة، داعية الجميع الى الالتزام بالقانون والتعبير الحضاري عن الفرح والمساهمة في هذه الحملة والابلاغ بشكل مباشر عن أية مشاهدات او معلومات ترتبط بتلك الظاهرة الخطرة عبر الاتصال على مركز القيادة والسيطرة 911.

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