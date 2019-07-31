توصل الحكومة السورية والمعارضة لحل وسط بشأن اللجنة الدستورية، ودخول اتفاق وقف اطلاق النار في ادلب حيز التنفيذ
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جرينتش+2 06:25
الشعب العربي وعقدة الخوف من الدولة

1 تعليق

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    قاسم

    الربيع العربي لم ينتج شيئاً إيجابياً بل أن حالنا الآن أسوأ بكثير، ثم أن الربيع الزائف لم يستهدف الأنظمة الملكية العميلة التي كان يجب أن تنتهي وتزول. هدف الغرب من الربيع الزائف هو زعزعة الأنظمة التي تشكل أو يمكن أن تشكل خطراً على إسرائيل والإبقاء على الملكيات التي تحمي إسرائيل

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