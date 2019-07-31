أول تصريح للمطرب هانى شاكر بعد فوزه بموقع نقيب الموسيقيين المصريين

كشف الفنان هانى شاكر ، عقب فوزه بمقعد نقيب “الموسيقيين” المصريين ، عن خطته الجديدة والأولويات التى سيعمل عليها مباشرة خلال الأيام المقبلة.

وجاء أول اهتماماته هو توفير العمل لجميع الموسيقيين والعازفين فى الحفلات الغنائية التى تعتمد على “الديجيهات”، وسيتفق مع أغلب لاعبى “الديجى” على وجود أكثر من عازف بجانب “الدى جى”، من أجل توفير العمل والمال لجميع الموسيقيين الفترة المقبلة، خاصة أن هناك عددا كبيرا من الموسيقيين يجدون صعوبة فى العمل.

وأشار شاكر، إلى أنه سيعقد اجتماعا على الفور مع وزير التربية والتعليم، من أجل عودة الحصص “الموسيقية” فى المدارس، للارتقاء بالذوق العام لأطفالنا وشبابنا فى المدارس الحكومية وغيرها، حيث تعد الموسيقى غذاء الروح، وتحارب الأفكار غير السليمة، فضلا عن تربية جيل جديد على خلق جيد يتعلمون ويتذوقون الموسيقى منذ الصغر.

وأوضح شاكر، أن ثالث اهتماماته خلال الفترة المقبلة، هو توفير “مقر” على ضفاف النيل لجميع الموسيقيين، خاصة بعدما شعر بالغيرة من مقر نقابة المهن التمثيلية، التى استضافت انتخابات الموسيقيين اليوم، برئاسة الدكتور أشرف زكى، والذى وجه الفنان هانى شاكر التحية له على استضافته للانتخابات.

وأكد شاكر أنه يجب توفير “مقر” يليق بالموسيقيين على النيل، من أجل عائلاتهم وذويهم، وهو أبسط الحقوق، خاصة أن الموسيقيين يسعدون الشعب المصرى بموسيقاهم وفنهم.

وكان الفنان هانى شاكر قد فاز رسميا بمقعد نقيب الموسيقيين، للمرة الثانية على التوالى، حيث انتهت عمليات فرز الصناديق فى جميع المحافظات، وحصل شاكر على 1532 صوتا، بينما حصل منافسه الفنان مصطفى كامل على 589 صوتا.

وكان قد تم إغلاق أبواب التصويت فى تمام الساعة الخامسة مساء امس، وحرص عدد من نجوم الغناء والموسيقيين على الحضور والإدلاء بأصواتهم، أبرزهم: الفنان نادر أبو الليف وطارق الشيخ وأحمد العيسوى وغادة رجب وريكو وريم كمال وأحمد الكحلاوى وآية عبدالله وفاطمة عيد وطارق عبد العزيز والموسيقار هانى مهنى وأحمد عبد العريز وحسام حسنى.

وكان قد تنافس على مقعد النقيب، اليوم الثلاثاء، النقيب الحالى الفنان هانى شاكر، والفنان مصطفى كامل، الذى سبق أن تولى المنصب من قبل.