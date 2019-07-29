اكتشاف صادم .. “الأسبرين” يفاقم امراض القلب ولا يشكل واقياً لها

استخدام “الأسبرين” يمكن أنت تكون له عواقب سيئة وبخاصة في حال استخدمه أشخاص يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، والذين في بعض الأحيان يقومون بتعاطيه دون مراجعة الطبيب.

(محدثة 11:46 26.07.2019)

علوم

تحدث الطبيب الروسي انطون روديونوف، عن مخاطر تعاطي “الإسبرين” قائلا ” بأن استخدامه دون مراجعة الطبيب يمكن أن يؤدي في بعض الحالات الى حدوث نزيف داخلي”.

كما أن الذين يعانون من مشاكل في القلب يمكن أن يؤدي الدواء إلى إصابتهم باحتشاء في عضلة القلب.

وأضاف، أنه لاتوجد أدوية سيئة وأخرى جيدة، ولكن يجب أن يتم تعاطيها بوصفات طبية تمنح من قبل الأطباء بعد معاينة المرضى، ويعتبر “الأسبرين” أحد أشهر الأدوية المفضلة للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب التاجية، وللذين يعانون من مشاكل السكتة الدماغية.

وأضاف الطبيب أن استخدام “الأسبرين” كطريقة للوقاية من الأمراض، هو أمر سيئ، لأنه قد يؤدي لحدوث نزيف معوي ويجب على الذين يعانون من أمراض كالسكري والضغط تناوله وفق إرشادات طبية.

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