زياد النخالة: نناقش قرار وزير العمل اللبناني وسنخرج بصيغة تفاهم ترضي الجميع

دمشق – قدس برس

قال الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين، زياد النخالة، إن اجتماع القيادة المركزية لتحالف قوى المقاومة الفلسطينية ناقش أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان”.

وأوضح النخالة في تصريح صحفي له امس الأحد، أن اجتماع تحالف المقاومة بحث أيضًا ما ترتب على قرار وزير العمل اللبناني بما يمس اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد: “هناك صيغة تفاهم نسعى لوضعها ترضي الجميع بما لا يجحف بحق العمال الفلسطينيين، لذلك لا نريد تصعيد الوضع وإحداث شرخ في الساحة اللبنانية بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني”.

وأضاف أمين عام الجهاد الإسلامي: “لدينا عتب كبير على الأخوة في لبنان بأن يساوى العمال الفلسطينيون بالعمال الأجانب، لأن ذلك سيترتب عليه إجراءات كبيرة”.

واستطرد: “نتوقع من المؤسسة الرسمية اللبنانية والشعب اللبناني أن يكون هناك خصوصية للشعب الفلسطيني بما هو عليه وضع اللاجئين الفلسطينيين”.

واجتمعت القيادة المركزية لتحالف قوى المقاومة الفلسطينية في العاصمة السورية “دمشق”، اليوم الأحد، لمناقشة تداعيات قرار وزارة العمل اللبنانية تجاه عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأكد المجتمعون أن الفلسطينيين لا يريدون إحداث شرخ على مستوى الساحة اللبنانية ولكنهم يسعون أيضًا لضمان حقوق الشعب الفلسطيني.

وأفادوا بأن قيادة التحالف ستسعى لإيجاد صيغة تفاهمية ترضي الجميع.

وكانت لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان، قد أكدت اليوم، ضرورة إلغاء إجازة العمل للاجئين الفلسطينيين بالكامل، ورفضت ما يشاع عن تسهيلات محدودة لا تقدم ولا تؤخر، وصفتها بـ “المخادعة”.

وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر لتصويب أوضاع المؤسسات التي لديها “عمال غير شرعيين” أو “المخالفين” قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة نتج عنها إقفال (34) مؤسسة، يعمل فيها لاجئون فلسطينيون.

ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من أزمة بطالة مستشرية بين جميع الفئات العمرية، ووفقًا لوكالة الأونروا في تقرير لها، لعام 2019، يعاني حوالي 36% من الشباب الفلسطيني من أزمة البطالة، ليرتفع هذا المعدل إلى 57% بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.