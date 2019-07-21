‏ثورة 23 يوليو.. ضمير الزمن الجميل وبشير المستقبل الزاهر/ بقلم : فهـد الريمـاوي
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جرينتش+2 11:45
الأسد يثمن عالياً مواقف روسيا التي تليق بدولة عظمى، وبوتين يؤكد استمرار بلاده في دعم صمود سوريا بوجه الارهاب

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