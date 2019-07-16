ثاني أيام العصيان.. إغلاق تام لمداخل المخيمات الفلسطينية في لبنان احتجاجا على قرار وزارة العمل المجحف بحقهم
أهم العناوين
جرينتش+2 10:19
مؤسسة الضمان تدعو المنشآت لتحديث بيانات ضباط ارتباطها خلال هذا الشهر

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني