عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة وتبادل السفيرين بين الاردن وقطر

أعادت الاردن ودولة قطر تبادل السفراء بينهما، وذلك بعد أكثر من عامين من سحبهما، على خلفية الأزمة الخليجية ومقاطعة قطر.

فقد وافقت الحكومة الأردنية، الثلاثاء، على قرار دولة قطر بترشيح الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، سفيراً فوق العادة للدوحة لدى عمّان.

كما صدرت الارادة الملكية بتعيين السفير زيد مفلح اللوزي، سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمملكة لدى قطر، وأُعلن عن القرار في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء.

وكانت عمّان قد خفّضت مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة، قبل نحو عامين، لدى بدء السعودية والإمارات والبحرين ومصر شنّ حصار على قطر وقطع العلاقات معها، حيث مارست الدول الأربعة ضغوطات على دول عدة ومنها الأردن لاتخاذ قرار مؤيد لها، إلا أن عمّان حافظت على تواصل مع الدوحة طيلة الفترة الماضية.

ورغم فتور العلاقة في الفترة الماضية، فقد قدمت الدوحة نحو 10 آلاف فرصة عمل لتوظيف الأردنيين، ومن ثم توالت الزيارات الرسمية بين البلدين.

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