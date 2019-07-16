بعد 10 ايام.. جمال عبد الناصر يباشر تصوير دوره في مسلسل “بلا دليل”

قال الفنان جمال عبد الناصر، إنه يستعد لتصوير مشاهده في مسلسله الجديد “بلا دليل” بعد عشرة أيام مع الفنان خالد سليم ودرة.

وأضاف جمال لـ”عين”، أنه يظهر فى المسلسل بشخصية رجال أعمال خلال أحداث المسلسل،مضيفاً أنه وافق على العمل فى “بلا دليل”، لوجود ممثلين كبار ومتميزين.

وأوضح أنه ترشيحه للمسلسل جاء عن شركة سينرجى الذى قدم معه مسلسل “حكايتى”، وتم عرضه في شهر رمضان الماضي والمخرج منال الصيفي،ولأن”سينرجي” هى شركة كبيرة فى الإنتاج التليفزيونى والتى تعتبر من أهم العوامل التى دفعته لتقديم دوره فى المسلسل.

وفى سياق متصل، تواصل المؤلفة إنجى علاء كتابة الحلقات المتبقية من المسلسل، حيث سلمت 38 حلقة كاملة من المسلسل، على أن تسلم باقى الحلقات خلال الفترة المقبلة، لتتفرغ لأعمالها الفنية المقبلة.

يذكر أن مسلسل “بلا دليل” من بطولة درة وخالد سليم وحازم سمير وإسلام جمال وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة وجاري التعاقد مع باقي الأبطال، إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجى، المنتج الفنى فتحى إسماعيل.

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