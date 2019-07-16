ثاني أيام العصيان.. إغلاق تام لمداخل المخيمات الفلسطينية في لبنان احتجاجا على قرار وزارة العمل المجحف بحقهم
أهم العناوين
جرينتش+2 10:19
بعد 10 ايام.. جمال عبد الناصر يباشر تصوير دوره في مسلسل “بلا دليل”

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني