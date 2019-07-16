باعتراف العدو.. المقاومة تسقط طائرة إسرائيلية مُسيرة وسط قطاع غزة

غزة – قدس برس

اسقطت المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، طائرة إسرائيلية مُسيرة وسط قطاع غزة، وتمكنت من السيطرة عليها.

ونقل مراسل “قدس برس”، عن مصادر محلية، أن المقاومة أطلقت صباح اليوم النار على طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع “كواد كابتر” شرقي بلدة “جحر الديك” وسط قطاع غزة واسقطوها.

وأضاف مراسل الوكالة نقلا عن تلك المصادر، تأكيدها أن رجال المقاومة سيطروا على الطائرة التي سقطت ونقلوها الى مكان غير معروف.

ونقل موقع “مفزاك لايف” عن الجيش الإسرائيلي تأكيده سقوط حوامة تابعة له داخل حدود قطاع غزة.

وأوضح ان جيش الاحتلال يفحص ما إذا كانت الطائرة قد سقطت لأسباب فنية أم أنها أُسقطت من قبل الفلسطينيين.

وزعم أنه لا يوجد خوف من تسرب معلومات جراء اسقاط الطائرة، وانه قد فتح تحقيقا في الحادث.

يشار إلى أن هذا النوع من الطائرات المسيرة “كواد كابتر” تقوم بعمليات مسح وتصوير وتتبع لأفراد المقاومة، كما أنها تحمل قذائف.

واستخدم جيش الاحتلال هذا النوع من الطائرات في اطلاق قنابل غاز تجاه المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة شرقي قطاع غزة.

وتواصل طائرات الاستطلاع بكل الأنواع التحليق في أجواء قطاع غزة لا سيما الشرقية منه بشكل كثيف.