ثاني أيام العصيان.. إغلاق تام لمداخل المخيمات الفلسطينية في لبنان احتجاجا على قرار وزارة العمل المجحف بحقهم
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الارصاد الجوية تحذر من خطورة التعرض المباشر لاشعة الشمس ظهر غد

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