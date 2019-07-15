وفاة متهم لبناني في “قضية الدخان”بجلطة قلبية اليوم

أعلنت محكمة أمن الدولة، صباح اليوم الاثنين، وفاة النزيل اللبناني يوسف انطون، أحد المتهمين في قضية الدخان المزور.

ووفق المحامي حسام أبو رمان، وكيل الدفاع عن المتهم الرئيسي عوني مطيع، فإن انطون توفي بجلطة قلبية، لافتا إلى أنه كان يواجه تهما تتعلق بالإضرار في الاقتصاد الوطني.

وأشار أبو رمان إلى أن اثنين من المتهمين في القضية قيد العلاج حالياً أحدهما موكله المتهم مطيع الذي يعاني من تشوهات في الأوردة الدموية، ومتهم آخر يعاني من نزيف في المعدة.

وانطون هو ثاني متهم في قضية الدخان المزور يتوفى بعد وفاة جاسر النبر، وهناك أكثر من متهم نقل إلى المستشفى من بينهم وضاح الحمود ووهب العواملة، فيما كان قد تم سابقاً الإفراج عن المتهم والوزير السابق منير عويس لأسباب صحية.

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