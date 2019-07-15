كيم كارداشيان تنفي استئصال بعض اضلاعها بغية تنحيف خصرها

سخرت نجمة التلفزيون العالمية، كيم كارداشيان من شائعة مفادها أنها قد استخرجت بعض ضلوعها للحصول على خصرها الرفيع.

فقد انتشر فيديو لكيم كارداشيان وهي تقول أن سبب نحافة خصرها يعود الى اتباعها نظاماً غذائياً نباتياً.

هذا الفيديو نشرته أنستازيا سواري، مؤسسة مستحضرات التجميل أناستازيا بيفرلي هيلز على طريقة الستوري، فانتشر بسرعة البرق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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